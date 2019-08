US Open: Krimi! Görges in Runde 2

vergrößernverkleinern Julia Görges steht bei den US Open in der 2. Runde © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 3 Minuten teilenE-MailKommentare

New York City - Julia Görges steht bei den US Open in der 2. Runde. Dabei musste sie aber einen Matchball abwehren und setzte sich am Ende im Tie Break durch.