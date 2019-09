Als krönender Abschluss des Grand-Slam-Jahres 2019 stehen traditionell wieder die US Open auf dem Programm. (US-Open-Spielplan mit allen LIVETICKERN)

Es ist bereits die 139. Ausgabe der ehrwürdigen Veranstaltung. Zum 42. Mal öffnet das USTA Billie Jean King National Tennis Center seine Pforten für die US Open.

US Open 2019: Rekorde winken

Die Siegerlisten wurden bisher von US-amerikanischen Spielern und Spielerinnen dominiert. Allerdings könnte sich Roger Federer mit einem Erfolg zum sechsten Mal zum König von Flushing Meadows aufschwingen und wäre damit der alleinige Rekordsieger in der Open Era.

Anzeige

Bei den Frauen könnte Serena Williams (USA) diesen Ehrenplatz übernehmen. Aktuell liegt sie mit sechs Titeln noch gleichauf mit einer Landsfrau: Tennislegende Chris Evert.

DAZN gratis testen und die US Open live erleben | ANZEIGE

Am 8. Tag sind zwei Deutsche gefordert, neben Julia Görges tritt auch Alexander Zverev im Achtelfinale an. Außerdem ist Titelverteidigerin Naomi Osaka, die zuletzt Tennis-Wunderkind Cori Gauff in die Schranken wies, im Einsatz.

SPORT1 präsentiert den Spielplan des achten Tages in New York:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn 18 Uhr MESZ):

Naomi Osaka (JPN/1) - Belinda Bencic (SUI/13)

Alexander Zverev (GER/6) - Diego Schwartzmann (ARG/20)

Rafael Nadal (ESP/2) - Marin Cilic (CRO/22) (nicht vor 1 Uhr)

Louis Armstrong Stadium (Spielbeginn 17 Uhr MESZ):

Donna Vekic (CRO/23) - Julia Görges (GER/26)

Andrey Rublev (RUS) - Matteo Berrettini (ITA/24)

Kristie Ahn (USA) - Elise Mertens (BEL/25)

Gael Monfils (FRA/13) - Pablo Andujar (ESP)

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Livestream: Eurosport Player, DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App