vergrößernverkleinern Rafael Nadal will ins Finale der US Open © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

An Tag 12 der US Open will Rafael Nadal seiner Favoritenrolle gerecht werden und ins Finale in Flushing Meadows einziehen. Auch Köpfer-Bezwinger Medvedev hat diesen Plan.