Als krönender Abschluss des Grand-Slam-Jahres 2019 stehen traditionell wieder die US Open auf dem Programm. (US-Open-Spielplan mit allen LIVETICKERN)

Es ist bereits die 139. Ausgabe der ehrwürdigen Veranstaltung. Zum 42. Mal öffnet das USTA Billie Jean King National Tennis Center seine Pforten für die US Open.

US Open 2019: Rekorde winken

Die Siegerlisten werden vornehmlich von US-amerikanischen Spielern und Spielerinnen dominiert. An der Spitze stehen Jimmy Connors, Pete Sampras sowie Roger Federer als Schweizer mit je fünf Siegen.

Anzeige

Rafael Nadal hat derweil die Möglichkeit, in diesem Jahr mit John McEnroe gleichzuziehen. Es wäre sein vierter Triumph in New York. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Weiterkommen im Viertelfinale. Der Spanier trifft dort auf Diego Schwartzman, der im Achtelfinale Alexander Zverev ausgeschaltet hatte. Das zweite Herren-Viertelfinale des Tages findet zwischen Gael Monfils und Matteo Berrettini statt.

DAZN gratis testen und die US Open live erleben | ANZEIGE

Bei den Damen indes bekommt es Elise Mertens mit Bianca Andreescu zu tun sowie Belinda Bencic mit Donna Vekic.

SPORT1 präsentiert den Spielplan des zehnten Tages in New York:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn 18 Uhr MESZ):

Belinda Bencic (SUI/13) - Donna Vekic (CRO/23)

Matteo Berrettini (ITA/24) - Gael Monfils (FRA/13)

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn, Mittwoch 1 Uhr MESZ):

Bianca Andreescu (CAN/15) - Elise Mertens (BEL/25)

Diego Schwartzmann (ARG/20) - Rafael Nadal (ESP/2)

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Livestream: Eurosport Player, DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App