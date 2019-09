Als krönender Abschluss des Grand-Slam-Jahres 2019 stehen traditionell wieder die US Open auf dem Programm. (US-Open-Spielplan mit allen LIVETICKERN)

Es ist bereits die 139. Ausgabe der ehrwürdigen Veranstaltung. Zum 42. Mal öffnet das USTA Billie Jean King National Tennis Center seine Pforten für die US Open.

US Open 2019: Rekorde winken

Die Siegerlisten wurden bisher von US-amerikanischen Spielern und Spielerinnen dominiert. Allerdings könnte sich Roger Federer mit einem Erfolg zum sechsten Mal zum König von Flushing Meadows aufschwingen und wäre damit der alleinige Rekordsieger in der Open Era.

Bei den Frauen könnte Serena Williams (USA) diesen Ehrenplatz übernehmen. Aktuell liegt sie mit sechs Titeln noch gleichauf mit einer Landsfrau: Tennislegende Chris Evert.

Am 9. Tag geht die US Open in die Viertelfinals. Während Tennis-Legende Roger Federer bei den Herren gefordert ist, muss Serena Williams bei den Damen um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Im Doppel-Turnier ist auch ein deutsches Erfolgs-Duo vertreten.

SPORT1 präsentiert den Spielplan des neunten Tages in New York:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn 18 Uhr MESZ):

Elina Svitolina (UKR/5) - Johanna Konta (GBR/16)

Stan Wawrinka (SUI/23) - Daniil Medvedev (RUS/5)

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn, Mittwoch 1 Uhr MESZ):

Serena Williams (USA/8) - Qiang Wang (CHN/18)

Roger Federer (SUI/3) - Gregor Dimitrov (BUL)

Louis Armstrong Stadium (Spielbeginn 17 Uhr MESZ):

Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) - Leonardo Mayer/Joao Sousa (ARG/POR)

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Livestream: Eurosport Player, DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App