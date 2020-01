vergrößernverkleinern Mandy Minella ärgerte sich über die Austragung der Qualifikationsspiele der Australian Open © Getty Images

Die Buschbrände sorgen beim Grand-Slam-Turnier in Down Under für Probleme. Das Training muss unterbrochen werden, eine Spielerin erhebt Vorwürfe.