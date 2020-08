US Open: Djokovic trifft Entscheidung

vergrößernverkleinern Novak Djokovic will an den US Open teilnehmen © imago

Novak Djokovic will trotz Coronapandemie an den US Open teilnehmen. Damit wählt er einen anderen Weg als Konkurrent Rafael Nadal.