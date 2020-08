Petkovic verzichtet auf US Open

vergrößernverkleinern Andrea Petkovic wird nicht bei den US Open spielen © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Andrea Petkovic wird nicht bei den US Open spielen. Nach Julia Görges ist sie die zweite deutsche Topspielerin, die auf eine Teilnahme in New York verzichtet.