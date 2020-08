vergrößernverkleinern Serena Williams verspürt nach der Corona-Pause neue Kraft © Imago

München - Serena Williams kündigt trotz der großen Absagenwelle an, bei den US Open in New York und eine Woche später bei den French Open in Paris starten zu wollen.