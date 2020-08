Einen Tag vor dem Start der US Open in New York ist ein Tennisprofi positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Laut eines Statements des amerikanischen Tennisverbandes USTA am Sonntag wird der Betroffene, dessen Identität offiziell nicht bekannt gegeben wurde, nicht an dem Grand-Slam-Turnier teilnehmen.

Laut der renommierten französischen Sporttageszeitung L'Equipe handelt es sich um den Franzosen Benoit Paire. Die Nummer 22 der Weltrangliste sollte am Dienstag gegen den Polen Kamil Majchrzak spielen.

Anzeige

Der Spieler sei in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt angewiesen worden, sich in eine mindestens zehntägige Quarantäne zu begeben. Die Kontaktverfolgung sei eingeleitet worden, hieß es in der USTA-Mitteilung.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE