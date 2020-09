Nach dem Grand Slam ist vor dem Grand Slam - nur zwei Wochen nach den US Open stehen die aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst verschobenen French Open an. (Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020)

Aus deutscher Sicht wird mit Spannung der Auftritt von US-Open-Finalist Alexander Zverev erwartet, nachdem er in der Bubble von New York das Endspiel auf dramatische Art und Weise im 5. Satz des Tiebreaks verlor.

Der an Position sechs gesetzte Hamburger muss direkt am Sonntag ran, wenn er auf dem Court Suzanne Lenglen im vierten und letzten Match des Tages gegen Dennis Novak aus Österreich (ab 16 Uhr im LIVETICKER) antritt.

Friedsam und Koepfer im Einsatz

Bereits zuvor ist Anna-Lena Friedsam gefordert. Die 26-Jährige aus Neuwied trifft im zweiten Match auf Court 13 auf Alexandra Sasnowitsch aus Weißrussland (ab 13 Uhr im LIVETICKER). Direkt danach spielt Dominik Koepfer, der es mit dem Franzosen Antoine Hoang zu tun bekommt.

Der Sieger dieses Duells trifft auf den Gewinner des Duells zwischen Stan Wawrinka und Andy Murray, die ebenfalls am Sonntag an der Reihe sind. Das Duell der mehrmaligen Grand-Slam-Sieger ist für viele Experten das Highlight der ersten Runde.

Als Favoriten bei den Herren sind vor allem der zwölfmalige French-Open-Sieger Rafael Nadal und der Weltranglistenerste Novak Djokovic zu nennen, der sich nach seiner Disqualifikation bei den US Open unbedingt beweisen will. Zudem ist US-Open-Sieger Dominic Thiem ein echter Meister auf dem roten Belag.

Favoritin Halep - Serena Williams jagt Nr. 24

Bei den Damen gilt nach der Absage von French-Open-Siegerin Ashleigh Barty die Rumänin Simona Halep als Favoritin, zumal sie mit dem Turniersieg in Rom ihre starke Form eindrucksvoll unterstrich.

Doch wie gewöhnlich gibt es bei den Damen etwa 20 Namen, die für den Turniersieg in Frage kommen, unter anderem Garbine Muguruza und Victoria Azarenka. Zudem jagt Serena Williams weiter ihrem 24. Grand-Slam-Triumph hinterher.

Angelique Kerber fehlt Roland Garros als einziger Grand Slam noch in ihrer Sammlung - die Deutsche fühlt sich aber auf Sand nicht sonderlich wohl, was auch die jüngste Erstrundenpleite in Rom zeigte. Womöglich kommen ihr aber die besonderen Bedingungen in diesem Jahr entgegen.

In Paris sind anders als noch bei den US Open Zuschauer zugelassen, allerdings dürfen maximal 1000 Personen täglich kommen.

SPORT1 zeigt die Partien der Deutschen und weitere ausgewählte internationale Duelle im Überblick:

Court Philippe Chatrier (Spielbeginn 11 Uhr)

1. Match: Jannik Sinner (ITA) - David Goffin (BEL)

2. Match: Simona Halep (ROU) - Sara Sorribes Tormo (ESP) - im LIVETICKER

3. Match: Anett Kontaveit (EST) - Caroline Garcia (FRA)

4. Match: Stan Wawrinka (SUI) - Andy Murray (GBR) - im LIVETICKER

Court Suzanne Lenglen (Spielbeginn 11 Uhr)

1. Match: Victoria Azarenka (BLR) - Danka Kovinic (MNE)

3. Match: Johanna Konta (GBR) - Cori Gauff (USA)

4. Match: Alexander Zverev (GER) - Dennis Novak (AUT) - im LIVETICKER

Court 7 (Spielbeginn 11 Uhr)

4. Match: Anna Kalinskaya (RUS) - Eugenie Bouchard (CAN)

Court 13 (Spielbeginn 11 Uhr)

2. Match: Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Anna-Lena Friedsam (GER) - im LIVETICKER

3. Match: Dominik Koepfer (GER) - Antoine Hoang (FRA)

So können Sie die French Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Livestream: Eurosport Player, DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App