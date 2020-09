Rekordsieger Rafael Nadal stapelt vor dem Start der French Open tief.

Das aufgrund der Corona-Pandemie vom Frühsommer in den Herbst verlegte Sandplatzturnier halte "aus vielen Gründen die schwierigsten Bedingungen für mich in Roland Garros" bereit, sagte der 34-jährige Spanier am Freitag bei einer virtuellen Pressekonferenz und verwies auf "sehr langsame Bälle" und einen "sehr schweren, sehr kalten Boden".

Er sei "weniger vorbereitet als sonst", merkte Nadal an, "aber ich bin hier, um zu kämpfen, um mit der höchstmöglichen Intensität zu spielen, um mit der richtigen Einstellung zu trainieren und mir selbst Chancen zu geben."

Er müsse sein Spiel "den Bedingungen anpassen", erklärte Nadal, "aber man muss vorsichtig sein, denn unter diesen Bedingungen kann man nicht so viel trainieren." Mit einem schweren Ball, wie er in Paris zum Einsatz komme, würden die Schultern und Ellbogen zudem besonders belastet.

Nadal ist nicht nur wegen seiner zwölf Titel in Paris der unumstrittene Sandplatzkönig, doch seit der Corona-Zwangspause startete er lediglich in der Vorwoche beim Masters in Rom und scheiterte dort bereits im Viertelfinale.