Am Sonntagabend steigt das Männer-Finale der US Open in New York und das erste Mal seit 26 Jahren steht ein Deutscher im Endspiel.

Alexander "Sascha" Zverev könnte nach Boris Becker der zweite deutsche Gewinner des Grand-Slam-Turniers werden. (US Open, Finale: Alexander Zverev gegen Dominic Thiem Sonntag ab 22 Uhr im LIVETICKER)

Sein österreichischer Gegner Dominic Thiem wird alles daran setzen, das zu verhindern. Die Nummer 2 der Weltrangliste setzte sich im Halbfinale ohne Satzverlust gegen den Vorjahresfinalisten Danjil Medvedev durch. Trotz des glatten Sieges war es ein enges Spiel gegen den Russen, denn im zweiten und dritten Satz gewann Thiem erst im Tiebreak.

Zverev gewinnt Halbfinal-Drama

Zverevs Halbfinale war allerdings deutlich dramatischer. Der 23 Jahre alte Hamburger erlebte eine echte Achterbahnfahrt gegen den Spanier Pablo Carreno Busta. Nachdem Zverev die ersten zwei Sätze nahezu chancenlos abgeben musste, drehte er anschließend auf und gewann das erste Mal in seiner Profikarriere nach 0:2-Satzrückstand.

