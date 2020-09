Am elften Turniertag der US Open finden die Halbfinals der Damen statt.

Und Serena Williams ist weiter mittendrin. Die US-Amerikanerin will in New York ihren 24. Grand-Slam-Titel einfahren und so mit Margaret Court gleichziehen. (Spielplan und Ergebnisse der US Open 2020)

Im Viertelfinale hatte die 38-Jährige mehr Mühe, als ihr lieb gewesen sein dürfte. Im "Duell der Mütter" beendete sie das Märchen von Tsvetana Pironkova. Die Bulgarin war ohne einen einzigen Weltranglistenpunkt zum Turnier angereist.

Anzeige

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Kerber-Bezwingerin fordert Osaka

Der erste Satz ging mit 6:4 an die Bulgarin. Erst danach kam Serena besser ins Spiel und entschied die beiden anschließenden Sätze mit 6:3 und 6:2 aus ihrer Sicht für sich. In der Runde der letzten vier trifft Williams auf Viktoria Azarenka.

"Kann es besser kommen? Nicht für mich. Es ist eine wunderbare Gelegenheit für mich gegen einen großartigen Champion und meine Freundin zu spielen", freute sich die Weißrussin auf das Duell. Im direkten Vergleich führt Williams mit 18:4 Siegen.

Im anderen Halbfinale kämpft ebenfalls eine Lokalmatadorin um den Einzug ins Endspiel. Jennifer Brady, die im Achtelfinale Angelique Kerber ausgeschaltet hatte, ließ auch im Viertelfinale gegen Yulia Putintseva nichts anbrennen.

Gegnerin im Halbfinale ist Naomi Osaka. Die Japanerin setzte sich gegen Shelby Rogers durch. Osaka weiß, wie man in New York gewinnt, 2018 holte sich durch einen Sieg gegen Williams ihren ersten Grand-Slam-Titel. In diesem Jahr könnte es zu einer Neuauflage des Duells kommen, sofern Williams und Osaka ihre Hausaufgaben erledigen. (frühestens ab 1 Uhr im LIVETICKER)

Doch bevor die Damen ihr Finale ausspielen, steht das Doppelfinale der Herren auf dem Programm. Das Duo Mate Pavic (Kroatien)/Bruno Soares (Brasilien) trifft auf Wesley Koolhof (Niederlande/ Nr. 8)/Nikola Mektic (Kroatien/Nr. 8). Laura Siegemund ist im Doppelfinale der Damen am Freitag gefordert.

Die Spiele der US Open am Donnerstag:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn 19 Uhr MESZ):

Mate Pavic (Kroatien)/Bruno Soares (Brasilien) - Wesley Koolhof (Niederlande/ Nr. 8)/Nikola Mektic (Kroatien/Nr. 8)

01 Uhr MESZ:

Jennifer Brady (USA / Nr. 28) - Naomi Osaka (Japan / Nr. 4)

Serena Williams (USA / Nr. 3) - Viktoria Azarenka (Weißrussland)

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de