Serena Williams ist ihrem 24. Titel bei einem Grand Slam wieder einen Schritt näher gekommen. Die 38 Jahre alte Amerikanerin gewann bei den US Open in New York (Spielplan, Ergebnisse und alle Spiele im LIVETICKER) mit 6:2, 6:4 gegen Margarita Gasparyan aus Russland auch ihr Zweitrundenmatch.

Williams, die bei einem Sieg in Flushing Meadows den Grand-Slam-Rekord der Australiern Margaret Court einstellen würde, trifft nun auf die unberechenbare Sloane Stephens (USA), Siegerin der US Open vor drei Jahren.

"Ich bin froh, dass ich weiter bin", bekannte die an Nummer drei gesetzte Williams nach dem Match. Den ersten Satz hatte sie souverän gewonnen, im zweiten musste sie phasenweise hart kämpfen, um Gasparyan in Schach zu halten.

US Open: Kenin weiter, Pliskova raus

"Sie hat sehr gut retourniert", sagte sie über ihre Gegnerin. Weil über New York ein Unwetter hinwegzog, fand das Match im Arthur-Ashe-Stadium bei geschlossenem Dach statt.

In der Damenkonkurrenz gewann auch Sofia Kenin (21) einen Tag nach dem überraschenden Aus der topgesetzten Karolina Pliskova (Tschechien) ihr Zweitrunden-Match gegen die Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:4, 6:3. Die Australian-Open-Siegerin trifft nun auf Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 27).

Ausgeschieden ist dagegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglistenerste Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 10). Sie unterlag der Bulgarin Zwetana Pironkowa, die nach einer Mutterschaftspause ihr erstes Turnier seit drei Jahren spielt, 5:7, 3:6. Pliskova war an der ungesetzten Französin Caroline Garcia gescheitert.

Im belarussischen Duell mit der an Nummer fünf gesetzten Aryna Sabalenka setzte sich die ungesetzte zweimalige Australian-Open-Siegerin Viktoria Azarenka überraschend deutlich mit 6:1, 6:3 durch.