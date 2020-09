vergrößernverkleinern Daniil Medvedev zieht souverän in die nächste Runde ein © Getty Images

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Daniil Medvedev marschiert bei den US Open ins Achtelfinale. Doch nicht nur der Russe zeigt sich in New York in bestechender Form.