In diesem Moment nach einem mehr als vierstündigen Tennis-Drama dachten sie wohl schlichtweg einfach nicht mehr daran und über mögliche Aufregung:

Dennoch hat das Ende des Fünf-Satz-Krimis im Finale der US Open zwischen dem unterlegenen Alexander Zverev und Dominic Thiem vor allem in den sozialen Netzwerken mit Blick auf das Coronavirus deutliche Reaktionen ausgelöst.

Was war in New York passiert unmittelbar nach dem 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8) des Deutschen? Nur der Umstand, dass sich Zverev und Thiem auf dem Court freundschaftlich in die Armen fielen.

Anzeige

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Allerdings verstießen sie dabei gegen die geltenden Hygiene-Vorgaben. Zur Erinnerung: Wegen der Pandemie waren die sonst obligatorischen Handschläge am Netz nach den Matches verboten worden. Stattdessen waren die Profis dazu angehalten worden, ihre Tennisschläger aneinander zu schlagen - quasi Shakehands ohne menschliche Berührung.

Zverev missachtete nun diese Regel, ging auf die andere Seite des Courts und drückte seinen Kumpel beherzt an sich.

Thiem erklärt Umarmung mit Zverev

Was Thiem - darauf angesprochen - nicht überbewertet verstanden wollte: "Ich glaube, wir sind beide vielleicht 14 Mal negativ getestet worden. Wir wollten einfach diesen Moment teilen. Ich denke, dass wir niemanden in Gefahr gebracht haben und dass das von daher in Ordnung war."

Der Österreicher fügte an: "Wir sind wirklich sehr gute Freunde. Wir haben eine langjährige Freundschaft und Rivalität."

Ob die Umarmung für beide Spieler Konsequenzen haben wird, ist unklar.