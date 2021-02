Für Alexander Zverev steht bei den Australian Open das Kracher-Duell mit Novak Djokovic an (Australian Open, Viertelfinale: Alexander Zverev - Novak Djokovic im LIVETICKER).

Doch kurz vor dem Viertelfinale muss sich Deutschlands Nummer 1 noch mit persönlichen Problemen herumschlagen. Der Grund: Zverevs Ex-Freundin Brenda Patea, von der der 23-Jährige ein Kind erwartet, hat gegen Zverev via Instagram ausgeteilt.

Der neue Tennis-Podcast "Cross Court" ist ab sofort auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar

Anzeige

In ihrer Story veröffentlichte Patea Ausschnitte eines Interviews von Zverev, in dem er sich durchweg positiv über die Schwangerschaft äußerte. Dazu schrieb sie: "Da ich in letzter Zeit diese ganzen Interviews von Alex lese, frage ich mich wirklich, was er damit erreichen will. Highlight seines Lebens. Er freut sich? Größten Stellenwert? Das glaube ich kaum."

Zverev von Ex-Freundin attackiert

Das frühere Paar habe kaum Kontakt, versicherte Patea. "Und bisher kam von ihm nix." (Australian Open: Spielplan und Ergebnisse)

In einem weiteren Post legte sie sogar nochmal nach: "Ich habe die Schnauze voll von seinen 'perfekten Interviews"", ärgerte sich das Model und forderte: "Sei irgendwann mal ehrlich."

Erst kürzlich sprach Zverev in einem RTL-Interview über die Schwangerschaft Pateas und erklärte, dass das Kind wohl den "wichtigsten Stellenwert" in seinem Leben einnehmen werde. Mitte März soll das Baby auf die Welt kommen.