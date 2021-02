ATP-Champion Daniil Medwedew hat für seinen Achtelfinaleinzug bei den Australian Open Überstunden einlegen müssen. Trotz 2:0-Satzführung musste der Weltranglistenvierte aus Russland im Drittrundenmatch gegen den Serben Filip Krajinovic über die volle Distanz gehen, Medwedew siegte nach 3:06 Stunden mit 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 und trifft nun auf den ungesetzten US-Amerikaner Mackenzie McDonald.

Der 25 Jahre alte Medwedew baute damit auch seine beeindruckende Siegesserie aus. Seine vergangenen 17 Matches seit Anfang November hat er allesamt gewonnen, darunter fielen die Titel bei den ATP Finals in London, beim Masters in Paris und zuletzt beim ATP Cup in Melbourne mit der russischen Mannschaft.

Mit wesentlich weniger Mühe zog der Grieche Stefanos Tsitsipas ins Achtelfinale ein. Der Weltranglistensechste wurde seiner Favoritenrolle gegen den Schweden Mikael Ymer gerecht und siegte in nur 1:34 Stunden souverän mit 6:4, 6:1, 6:1. Im Kampf ums Viertelfinale erwartet Tsitsipas eine härtere Aufgabe, er trifft entweder auf den an Nummer neun gesetzten Italiener Matteo Berrettini oder den Russen Karen Chatschanow (Nr. 19).

Auch Medwedews formstarker Landsmann Andrej Rublew (Nr. 7) erreichte die Runde der letzten 16 souverän. Der 23-Jährige, der beim ATP Cup ebenfalls ungeschlagen geblieben war, bezwang Feliciano Lopez 7:5, 6:2, 6:3 und beendete ein besonderes Turnier für den spanischen Oldie. Der 39-Jährige hatte in Melbourne sein 75. Grand-Slam-Turnier in Folge gespielt - einsamer Rekord in der Tennisgeschichte.