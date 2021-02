Im Finale der Australian Open zwischen Rekordchampion Novak Djokovic und dem formstarken Daniil Medwedew erwarten die Sportwettenanbieter ein Duell auf Augenhöhe. Holt der Weltranglistenerste Djokovic am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) in Melbourne seinen neunten Titel, zahlt bwin das 1,87-fache des Einsatzes zurück. Die Quote für den ersten Grand-Slam-Titel des Russen Medwedew liegt mit 1,90 nur minimal höher.

Klarer ist die Favoritenrolle im Endspiel der Frauen am Samstag (9.30 Uhr MEZ/beide Eurosport). Triumphiert die Japanerin Naomi Osaka in ihrem vierten Major-Finale zum vierten Mal, werden bei zehn Euro Einsatz zwölf Euro ausgezahlt. Finaldebütantin Jennifer Brady aus den USA ist mit einer Quote von 4,60 klare Außenseiterin.