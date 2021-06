Bei den French Open (ausgewählte Top-Partien täglich im SPORT1-LIVETICKER) steht die dritte Runde an! (Alles zum Tennis)

Und bei den Herren sind noch immer vier Deutsche vertreten. Nachdem am Freitag Topstar Alexander Zverev gegen Laslo Djere den Einzug ins Achtelfinale souverän meisterte, wollen am Samstag drei weitere deutsche Herrenspieler die Chance auf den Einzug in die Runde der letzten 16 nutzen.

Dominik Koepfer (Furtwangen) bekommt es in der Nightsession (21 Uhr) mit Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer (Schweiz/Nr. 8) zu tun.

Jan-Lennard Struff (Warstein) trifft mittags auf den 18 Jahre alten Aufsteiger Carlos Alcaraz (Spanien) und Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) fordert um 11 Uhr den Sandplatzspezialisten Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 10) heraus, der im vergangenen Jahr im Halbfinale stand.

French Open: Deutsches Quartett noch im Rennen

Die Stimmung der deutschen Profis untereinander ist bestens. "Ich freue mich richtig für Domi und Kohli und natürlich auch für Sascha", sagte Struff: "Ich drücke ihnen sehr die Daumen." Koepfer berichtete von gemeinsamen Abendessen im Hotel: "Es ist wichtig fürs deutsche Tennis, dass weiter Spieler von uns dabei sind."

Alle drei wollen sich in ihren Partien am Samstag nicht verstecken und sich möglichst noch stärker ins Rampenlicht spielen. "Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht", sagte Koepfer zu seinem Kräftemessen mit der Ikone Federer, dem 20-maligen Grand-Slam-Gewinner. In Ehrfurcht will der 27-Jährige nicht erstarren, vielmehr selbstbewusst um den Sieg kämpfen.

Gleiches gilt für Struff, der Alcaraz als "brutales Talent" pries. Kohlschreiber hat davon noch mehr anzubieten und große Lust, seinen Lauf bei seiner 17. Teilnahme in Paris auch gegen den Favoriten Schwartzman fortzusetzen.

Zudem duelliert sich der Weltranglistenerste Novak Djokovic mit Ricardas Berankis sowie Rafael Nadal mit Cameron Norrie. (ATP-Weltrangliste)

Der spanische Sandplatz-König jagt seinen 14. Titel in Paris und könnte sich mit seinem 21. Triumph insgesamt auch zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion krönen.

Keine deutsche Frau mehr dabei

Bei den Damen traut man wie so oft vielen Namen den Titel zu. Nach dem verletzungsbedingten Aus der australischen Weltranglistenersten Ashleigh Barty werden Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen die größten Chancen eingeräumt. Auch Aryna Sabalenka (Belarus) gehört nach guten Leistungen zuletzt zu den Mitfavoritinnen. (WTA-Weltrangliste)

Hartplatz-Dominatorin Naomi Osaka (Japan) hat sich nach ihrem Medien-Boykott dazu entschieden, nicht mehr weiter am Turnier teilzunehmen. Für die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) ist Sand ohnehin nicht der Lieblingsbelag.

Die deutschen Frauen Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund mussten indes schon allesamt in der ersten Runde die Segel streichen.

Die French-Open-Partien der Topspieler und deutschen Profis:

Samstag, 4. Juni (3. Runde)

Court Philippe Chatrier - ab 12 Uhr:

2. Partie: Novak Djokovic (Serbien) - Ricardas Berankis (Litauen)

4. Partie: Dominik Koepfer (Furtwangen) - Roger Federer (Schweiz - im SPORT1-LIVETICKER

Court Suzanne Lenglen - ab 11 Uhr:

1. Partie: Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Diego Schwartzman (Argentinien) - im SPORT1-LIVETICKER

3. Partie: Rafael Nadal (Spanien) - Cameron Norrie (Großbritannien) - im SPORT1-LIVETICKER

Court Simonne-Mathieu - ab 11 Uhr:

2. Partie: Jan-Lennard Struff (Warstein) - Carlos Alcaraz (Spanien) - im SPORT1-LIVETICKER

Welche deutschen Profis sind noch am Start?

Bei den Frauen steht nach dem Ausscheiden von Andrea Petkovic keine einzige Frau im Hauptfeld.

Bei den Männern fällt das Aufgebot neben Zverev üppiger aus. Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff sorgte gegen Andrey Rublev für einen Paukenschlag. Zudem sind aktuell noch Routinier Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer dabei. Das Quartett erreichte die dritte Runde.

Was ist neu bei den French Open?

Die Einführung der Nightsessions ist eine wesentliche Neuerung der 120. French Open, die vom Sonntag bis 13. Juni ausgetragen werden. Von Montag an werden zehn Matches auf dem Court Philippe Chatrier um 21 Uhr beginnen. Aufgrund der geltenden Ausgangssperre in Frankreich (bis 8. Juni, ab 21 Uhr) darf erst die letzte Nightsession am 9. Juni vor 5000 Zuschauern gespielt werden (20 Uhr).

