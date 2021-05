Wenige Tage vor dem Beginn der French Open hat Alexander Zverev noch einmal gegen seine Konkurrenz ausgeteilt.

"Schauen Sie, die überwiegende Mehrheit der Spieler mag Tennis nicht, sie sehen es nur als einen Weg, Geld zu verdienen. Das Preisgeld ist das einzige, woran sie denken", wetterte der Deutsche gegen seine Kollegen auf der ATP-Tour im Sportschau-Olympia-Podcast des Norddeutschen Rundfunks, ohne dabei Namen zu nennen.

Und weiter: "Ich bin einer der wenigen, die diesen Sport wirklich lieben. Mir ist sportlicher Ruhm wichtiger, als wirtschaftlicher Erfolg."

Aber damit nicht genug: Der 24 Jahre alte Hamburger unterstellte seinen Gegnern zudem Unaufrichtigkeit. "Neunzig Prozent der Spieler sagen an den Medienkonferenzen nicht, was sie wirklich denken", so Zverev.

Er selbst werde lieber dafür kritisiert, "dass ich ehrlich zu mir selbst bin, als dass ich mich hinter abgedroschenen und scheinheiligen Floskeln verstecke."