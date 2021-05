Boris Beckers früherer Manager Ion Tiriac sieht in Alexander Zverev einen kompletten Spieler.

"Zverev hat alles, was man braucht, um Grand Slams zu gewinnen und die Nummer eins der Welt zu werden", sagte der 82-Jährige im Spox-Interview: "Er ist groß, er hat einen starken Aufschlag - ich habe keine Ahnung, warum er nicht längst die Nummer eins oder zwei der Welt ist."

Da sollte Zverev eigentlich stehen mit seinen Möglichkeiten, fügte Tiriac an. Der beste deutsche Tennis-Spieler kämpft ab Sonntag bei den French Open erneut um seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Zverev geht mit viel Selbstvertrauen in Paris an den Start. In Acapulco/Mexiko und beim Masters in Madrid konnte er in diesem Jahr bereits zwei Turniersiege einfahren und dabei auch Topspieler wie Rafael Nadal schlagen.

Anzeige

Im vergangenen Jahr schaffte es der 24-Jährige in Roland Garros bis ins Achtelfinale.