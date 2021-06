Die Tennisprofis Daniel Masur (Bückeburg) und Oscar Otte (Köln) stehen erstmals im Hauptfeld der All England Championships in Wimbledon (ab 28. Juni).

Die Deutschen setzten sich am Donnerstag in der Qualifikation des traditionsreichen Grand-Slam-Turniers durch. Bei der Auslosung des Rasen-Highlights am Freitag dürfen Masur und Otte damit auf namhafte Gegner hoffen.

Der neue Tennis-Podcast "Cross Court" ist ab sofort auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar