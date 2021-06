Die French Open in Paris haben am Weltumwelttag ihren Einsatz für mehr Nachhaltigkeit betont. Seit 2014 ist das Grand-Slam-Turnier als erstes internationales französisches Sportevent nach ISO 20121 für nachhaltiges Eventmanagement zertifiziert. Roland Garros hat sich verpflichtet, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und ergreift zusammen mit seinen Partnern Maßnahmen in vier Schwerpunktbereichen.

Diese umfassen nachhaltigen Transport, die Förderung erneuerbarer Energien, verantwortungsvollen Lebensmittelkonsum sowie eine Abfallreduzierung und Recycling. Das Turnier setzt sich zudem für die Artenvielfalt ein, indem es zu Öko-Beiträge zur Unterstützung von Aufforstungsprojekten anregt. Am Samstag sollte der Weltumwelttag auch dafür genutzt werden, das Bewusstsein der Zuschauer für die Thematik zu schärfen.