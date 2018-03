Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Miami in der zweiten Runde ausgeschieden.

Gegen die Australierin Daria Gavrilova unterlag die 30-Jährige aus Darmstadt trotz heftiger Gegenwehr nach 2:10 Stunden und drei abgewehrten Matchbällen mit 6:7 (3:7), 4:6.

Die frühere Top-10-Spielerin Petkovic, die in der Weltrangliste auf Platz 111 abgerutscht ist, hatte das Hauptfeld des mit rund 7,9 Millionen Dollar dotierten Turniers in Florida über die Qualifikation erreicht. Gegen die auf Rang 26 notierte Gavrilova geriet Petkovic in beiden Sätzen deutlich in Rückstand, zeigte sich danach aber ebenbürtig (DATENCENTER: Ergebnisse aus Miami).

Damit sind in der Runde der letzten 16 nur noch zwei deutsche Spielerinnen vertreten. Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber trifft dort auf die Russin Anastassija Pawljutschenkowa, Carina Witthöft bekommt es nach ihrem Überraschungssieg über Julia Görges mit der Kasachin Sarina Dijas zu tun.