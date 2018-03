Anzeige

Tennis, WTA: Angelique Kerber besiegt Elena Vesnina in Indian Wells Kerber besiegt Angstgegnerin / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Angelique Kerber steht im Achtelfinale von Indian Wells. © Getty Images

In Indian Wells weist Angelique Kerber eine Angstgegnerin in die Schranken. Gegen die hatte die deutsche Nummer vor einem Jahr an gleicher Stelle verloren.