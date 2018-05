Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) hat beim WTA-Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht.

Gegen die Spanierin Lara Arruabarrena setzte sich die 29-Jährige mit 2:6, 6:4, 6:2 durch und trifft in der nächsten Runde auf die an Position sieben gesetzte Französin Caroline Garcia. In der ersten Runde hatte Görges (Nr. 11) die Ungarin Timea Babos in zwei Sätzen ausgeschaltet.

Die Weltranglisten-12. ist die einzige deutsche Spielerin im Starterfeld des mit 5,5 Millionen Euro dotierten Sandplatzturniers. Die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) hatte ihre Teilnahme aufgrund muskulärer Problemen im Oberschenkel abgesagt.

Auch Laura Siegemund (Metzingen) fehlt verletzungsbedingt in der spanischen Hauptstadt. Mona Barthel (Neumünster) war in der Qualifikation gescheitert. (DATENCENTER: Ergebnisse aus Madrid)