Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien hat erstmals ihr Heimturnier in Prag gewonnen.

Die Weltranglistenzehnte setzte sich im Finale der mit 250.000 Dollar dotierten WTA-Veranstaltung 4:6, 6:2, 6:3 gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu durch und wurde damit Nachfolgerin von Mona Barthel. Die Vorjahressiegerin war bereits in der ersten Runde gescheitert.

Kvitova holte unter den Augen von Tennis-Ikone Martina Navratilova ihren dritten Titel in der laufenden Saison. Zuvor hatte die 28-Jährige in St. Petersburg und Doha gewonnen. Zuletzt war Kvitova in Stuttgart in der zweiten Runde glatt an Angelique Kerber gescheitert, der sie im Fed-Cup-Duell zuvor keine Chance gelassen hatte.