Angelique Kerber in Wimbledon: So schaffte sie die Rückkehr in die Weltelite

Zwei Jahre nach ihrer Finalniederlage gegen Serena Williams steht Angelique Kerber zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Endspiel des wichtigsten Tennis-Turniers der Welt. Am Samstag (15 Uhr im LIVETICKER) könnte die 30-Jährige als erste Deutsche seit Steffi Graf 1996 in Wimbledon triumphieren

