Antonia Lottner verliert Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Moskau Lottner verliert Auftaktmatch / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Antonia Lottner verpasst in Moskau den Sprung in die zweite Runde © Getty Images

Das WTA-Turnier in Moskau ist für Antonia Lottner früh zu Ende. Das deutsche Tennis-Talent scheitert in der ersten Runde an Tamara Zidansek.