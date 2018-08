Tennis: Julia Görges in Weltrangliste auf Platz neun geklettert

Julia Görges steht in der Tennis-Weltrangliste erstmals auf Position neun und ist damit so hoch platziert wie noch nie in ihrer Karriere. (Hier zur WTA-Weltrangliste)

Die Wimbledon-Halbfinalistin, die in Cincinnati in der ersten Runde ausgeschieden war, profitierte dabei vom Absturz der früheren Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza. Die Spanierin war als Titelverteidigerin beim Turnier in Ohio nicht am Start und fiel von Platz neun auf zwölf zurück.

Görges ist weiter die Nummer zwei in Deutschland hinter Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel), die weiter auf Rang vier geführt wird. Nummer eins ist unverändert French-Open-Champion Simona Halep (Rumänien) vor der Dänin Caroline Wozniacki.