Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Montreal nach hartem Kampf die zweite Runde erreicht.

Die 29-Jährige gewann ihr Erstrundenmatch gegen die Ungarin Timea Babos nach 2:20 Stunden 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Görges, die 18 Asse servierte, gelang das entscheidende Break zum 4:2 im dritten Satz. Sie trifft nun auf die Siegerin des Spiels zwischen der Tschechin Lucie Safarova und Daria Gavrilova aus Australien (DATENCENTER: Ergebnisse aus Montreal).

Kerber wartet auf ihre Gegnerin

Die an Nummer vier gesetzte Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat bei dem mit knapp drei Millionen Euro dotierten Turnier in Kanada zunächst ein Freilos und trifft in der Runde der besten 32 auf Tatjana Maria oder die Französin Alize Cornet.

Maria hatte nur nach der aus persönlichen Gründen erfolgten Absage der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) einen Startplatz im Hauptfeld bekommen.