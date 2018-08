Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Montreal den Viertelfinaleinzug verpasst. Die Wimbledon-Halbfinalistin unterlag der Lettin Anastasija Sevastova in der Runde der letzten 16 mit 3:6, 6:7 (2:7).

Die 29-Jährige kämpfte sich nach dem ersten verlorenen Satz zurück, vergab aber eine 5:3-Führung im zweiten Satz und verlor im Tiebreak die Partie nach 1:38 Stunden (DATENCENTER: Ergebnisse aus Washington).

In Görges schied die letzte Deutsche bei dem mit 2,820 Millionen Dollar dotierten Turnier in Kanada aus. Zuvor war bereits Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 4) zum Auftakt der US-Hartplatzsaison in der zweiten Runde an der Französin Alize Cornet gescheitert, die in der ersten Runde Tatjana Maria geschlagen hatte. Kerber war mit einem Freilos direkt in die zweite Runde gestartet.