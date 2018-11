Görges - Petkovic: WTA Generali Ladies Linz LIVE im Ticker

In der ersten Runde des WTA-Turniers in Linz kommt es zum deutschen Duell.

Die topgesetzte Julia Görges trifft dabei auf Andrea Petkovic (WTA Generali Ladies Linz: Julia Görges - Andrea Petkovic ab 18:30 LIVE im Ticker).

Görges: Im achten Anlauf zum Titel

Julia Görges hat bei den Generali Ladies in Linz schon sieben Mal aufgeschlagen – der ersehnte Turniertriumph ist ihr bisher versagt geblieben. Im achten Anlauf soll es nun mit dem Titel klappen.

Beim Tennisturnier in Linz ist die Deutsche Jahr für Jahr ein Liebling des Publikums. Diese Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit.

„Vor zehn Jahren war ich zum ersten Mal in Linz und habe mich gleich in die Stadt an der Donau mit dem Dom und den anderen tollen Sehenswürdigkeiten verliebt. Ich fühle mich da wie zu Hause“, sagte die Deutsche.

Die aktuelle Saison läuft für Görges bislang hervorragend. Mit Rang 9 in der Weltrangliste und dem Einzug ins Halbfinale von Wimbledon befindet sich die Deutsche aktuell auf ihrem Karriere-Höhepunkt.

Petkovic brennt auf Duell mit Görges

Andrea Petkovic konnte sich mit einer Wildcard für den Hauptbewerb der Generali Ladies qualifizieren.

Auf das deutsche Duell mit Görges freut sie sich besonders: "Natürlich hätte ich gerne später gegen sie gespielt und nicht gleich in der ersten Runde. Ich freue mich jedenfalls auf ein gutes Match“, meinte Petkovic.

„Jule ist super drauf, sie hat in diesem Jahr eine Wahnsinns-Saison gespielt“, sagte Petkovic über ihre Landsfrau. „Aber ich spiele seit den French Open auch wieder richtig gutes Tennis, und Matches gegen Top-Spielerinnen sind für mich eine wichtige Challenge“.

Siegerin winkt nächstes deutsche Duell

Viermal hatte es das Duell Görges - Petkovic bereits gegeben - zweimal gewann Görges, zweimal Petkovic.

Auf die Siegerin kommt es in der nächsten Runde erneut zu einem deutschen Aufeinandertreffen. Die deutsche Landsfrau Tatjana Maria bezwang in der ersten Runde die Qualifikantin Anna Blinkowa in 3 Sätzen.