Tennis: Die Urlaubsbilder der WTA-Beauties mit Wozniacki, Svitolina

Die Urlaubsbilder der Tennis-Beauties zum Durchklicken

Die Tennissaison der Damen ist so gut wie zu Ende. Bevor die Vorbereitungen auf die neue Saison beginnen, genießen die Schönheiten der Tenniswelt ihre wohlverdienten freien Tage.

So posiert Genie Bouchard gemeinsam mit ihren Freundinnen, Elina Svitolina und Caroline Wozniacki entspannen am Strand der Malediven und andere verbringen Zeit in der Heimat.

SPORT1 präsentiert die Urlaubsbilder der Tennis-Beauties.