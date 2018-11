Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat ihr erstes Finale seit vier Jahren klar verloren.

Die auf Weltranglisten-Position 262 abgerutschte Berlinerin unterlag am Sonntag beim mit 125.000 Dollar dotierten Turnier in Taiwans Hauptstadt Taipeh der an Nummer zwei gesetzten Thailänderin Luksika Kumkhum mit 1:6, 3:6.

Die 29 Jahre alte Lisicki, die 2013 im Finale von Wimbledon gegen die Französin Marion Bartoli verlor, hatte zuletzt im September 2014 in Hongkong in einem Endspiel gestanden und damals gegen die spätere Weltranglistenerste Karolina Pliskova aus Tschechien auch ihren bislang letzten Titel geholt. Danach hatte Lisicki mit großen Verletzungsproblemen und anhaltender Formschwäche zu kämpfen.

Lisicki verbessert sich in Weltrangliste

Nach ihrem Finaleinzug in Taipeh wird sie in der neuen Weltrangliste auf eine Position um Platz 200 vorrücken.