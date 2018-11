Titelverteidigerin Julia Görges trifft bei der WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai in ihrem Halbfinale am Samstag auf die Australierin Ashleigh Barty. Das ergab die Auslosung am Freitag, dem 30. Geburtstag der Bad Oldesloerin.

Im zweiten Halbfinale stehen sich die frühere Weltranglistenerste Garbine Muguruza (Spanien) und die US-Amerikanerin Madison Keys gegenüber. Görges ist als aktuelle Nummer 14 der Welt die am besten platzierte Spielerin, die noch im Wettbewerb ist.

Bei der mit 2,35 Millionen Dollar dotierten Elite Trophy treten seit 2015 die elf saisonbesten Spielerinnen an, die sich nicht für das WTA-Finale in Singapur qualifizieren konnten. Zudem wird eine Wildcard vergeben, in diesem Jahr an die Chinesin Zhang Shuai.