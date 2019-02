Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Doha das Achtelfinale erreicht. Die an Position neun gesetzte 30-Jährige gewann zum Auftakt gegen die Australierin Ajla Tomljanovic 6:2, 6:2 und trifft in der nächsten Runde auf die US-Amerikanerin Alison Riske.

Im ersten Satz nahm Görges ihrer Gegenspielerin zwei Aufschlagspiele in Folge ab und ging mit ihrem zweiten Satzball in Führung. Nach 78 Minuten verwandelte die Weltranglisten-16. den zweiten Matchball und feierte damit ihren zweiten Sieg in Folge gegen ihre fünf Jahre jüngere Kontrahentin nach ihrem Erfolg von 2017 in Indian Wells (DATENCENTER: Die WTA-Weltrangliste).

Für Görges, die am vergangenen Wochenende wie auch Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber wegen ihres Starts im Golf-Emirat bei der Fed-Cup-Niederlage gegen Weißrussland (0:4) gefehlt hatte, ist das mit 916.131 US-Dollar dotierte Turnier in Doha der vierte Wettbewerb des Jahres.

Im neuseeländischen Auckland hatte sie Anfang Januar ihren Vorjahres-Triumph wiederholt und und damit ihren siebten Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Nachdem sie anschließend bei den Australian Open in Melbourne in der ersten Runde ausgeschieden war, erreichte Görges zuletzt in St. Petersburg das Achtelfinale.