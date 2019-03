Tennis: Serena Williams gibt gegen Muguruza in Indian Wells auf

vergrößernverkleinern Serena Williams gibt gegen Muguruza vorzeitig auf © Getty Images

Serena Williams gibt in Indian Wells in der dritten Runde gegen Garbine Muguruza auf. Zuvor hat die Amerikanerin sieben Spiele am Stück abgegeben.