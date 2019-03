Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Indian Wells/Kalifornien die zweite Runde erreicht. Die 31-Jährige schlug die Slowakin Magdalena Rybarikova in 68 Minuten mit 6:3, 6:2 und bekommt es nun mit Ashley Barty zu tun.

Die Australierin (Nr. 12) hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Laura Siegemund war zuvor nach hartem Kampf mit 4:6, 6:7 (6:8) an der Tschechin Marketa Vondrousova gescheitert. Die 19-Jährige verwandelte nach 1:53 Stunden ihren zweiten Matchball. Zuletzt hatte Siegemund in Acapulco ebenfalls zum Auftakt gegen die Britin Johanna Konta verloren.

Aus deutscher Sicht treten in Indian Wells in der ersten Runde noch Andrea Petkovic gegen Venus Williams (USA) und Mona Barthel gegen Lin Zhu (China) an. Angelique Kerber und Julia Görges profitieren von einem Freilos.