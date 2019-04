Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Garbine Muguruza hat in Mexiko ihren ersten Titel des Jahres gewonnen. Beim Hartplatzturnier in Monterrey gab Finalgegnerin Wiktoria Asarenka (Weißrussland) beim Stande von 6:1, 3:1 für die Spanierin wegen einer Wadenverletzung auf. Im Halbfinale hatte Asarenka die deutsche Wimbledonsiegerin Angelique Kerber in drei Sätzen bezwungen.

Keys siegt in Charleston

In Charleston/South Carolina hatte am Sonntagabend die Amerikanerin Madison Keys triumphiert. Im Finale besiegte die 24-Jährige die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark) mit 7:6 (7:5), 6:3 und feierte damit den vierten Turniersieg ihrer Karriere, den ersten auf Sand.