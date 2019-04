Kvitova triumphiert in Stuttgart

vergrößernverkleinern Petra Kvitova feierte in Stuttgart den 27. Turniersieg ihrer Karriere © Getty Images

Petra Kvitova gewinnt das stark besetzte WTA-Turnier in Stuttgart. Damit gelingt ihr, was noch keine Spielerin in diesem Jahr geschafft hat.