Nach dem Verletzungs-Aus in Rom muss Julia Görges auch beim WTA-Turnier in Nürnberg aussetzen. Die Deutsche plagen hartnäckige Probleme am Oberschenkel.