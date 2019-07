vergrößernverkleinern Tamara Korpatsch hat ihr zweites Viertelfinale der Saison auf der WTA-Tour erreicht © Getty Images

Tamara Korpatsch erreicht zum zweiten Mal in dieser Saison ein Viertelfinale. In Lausanne besiegt die 24-Jährige Anastassija Potapowa in drei Sätzen.