Tennisspielerin Tamara Korpatsch (Hamburg) hat beim WTA-Turnier im österreichischen Linz den Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Die 24-Jährige, die am Montag in der Qualifikation US-Wunderkind Cori Gauff bezwungen hatte, verlor ihr Auftaktmatch in der Hauptrunde gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (Lettland) 1:6, 3:6.

Anna-Lena Friedsam (Neuwied), die zum Auftakt die an Nummer zwei gesetzte Schweizerin Belinda Bencic bezwungen hatte, scheiterte in der Runde der letzten 16 mit 3:6, 7:5, 4:6 an Jelena Rybakina (Kasachstan).

Am Mittwochabend kommt es im Achtelfinale des mit 250.000 Euro dotierten Wettbewerbs zum deutschen Duell zwischen Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 5) und Andrea Petkovic (Darmstadt). (Tennis, WTA: Anna-Lena Friedsam - Julia Görges, ab 19:45 Uhr im LIVETICKER)