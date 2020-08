Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund ist erfolgreich in das erste WTA-Turnier nach der fünfmonatigen Corona-Zwangspause gestartet.

Die 32-Jährige gewann ihr Auftaktmatch bei der Sandplatz-Veranstaltung in Palermo (ab Donnerstag live im TV auf SPORT1+) gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu 6:3, 6:4.

Dass die Tour in Sizilien ohne große Probleme ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen hat, sorgte nicht nur bei Siegemund für Erleichterung.

"Wir haben nun so lange schon nicht mehr gespielt", sagte die Weltranglisten-15. und an Nummer eins gesetzte Petra Martic.

Halep sagt Teilnahme ab

Im Vorfeld des Restarts hatte jedoch ein positiver Coronatest bei einer für Palermo gemeldeten Spielerin für etwas Aufregung gesorgt. Den Namen hatte die WTA nicht bekannt gegeben, die Betroffene zeige allerdings keine Symptome.

Wimbledonsiegerin Simona Halep (Rumänien) hatte ihren Start in Palermo bereits im Vorfeld abgesagt.

Sie hatte ihre Teilnahme beim Wiederbeginn nicht nur wegen "des jüngsten Anstiegs der COVID-19-Fälle" in ihrer Heimat zurückgezogen, wie die Weltranglisten-Zweite bei Twitter schrieb, sondern auch aufgrund ihrer "Besorgnis über den internationalen Flugverkehr."

Die Vorkommnisse vor dem Tennis-Restart werfen auch einen Schatten auf die bevorstehenden US-Open. Das Grand-Slam-Turnier soll vom 31. August bis zum 13. September in New York stattfinden.

Auch Kerber hat Bedenken

Trotz der verheerenden Coronalage in den USA halten die Organisatoren bisher an dem geplanten Termin fest. Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) hatte als erste prominente Spielerin ihren Start aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus abgesagt.

Zuletzt hatte auch die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber ihre Bedenken geäußert und auf den Start bei der Generalprobe verzichtet.

Das normalerweise in Cincinnati ausgetragene Turnier findet vom 20. bis 28. August im National Tennis Center in New York statt und soll als Testlauf für die Hygiene- Schutzmaßnahmen dienen.