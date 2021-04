Der Tour-Tross der Tennisfamilie Maria hat ein neues Mitglied: Sieben Jahre nach der erstgeborenen Charlotte hat Tatjana Maria am 2. April Tochter Cecilia zur Welt gebracht.

"Willkommen, unsere zweite Prinzessin", schrieb die 33-Jährige zu einem Mutter-Kind-Foto bei Twitter.

Maria, im November 2017 die Nummer 46 der Welt, will ihre Karriere auf jeden Fall fortsetzen. Im Gespräch mit dem SWR erklärte sie kürzlich, sie wolle am liebsten schon bei den US Open Ende August in New York auf den Platz zurückkehren.