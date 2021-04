Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Madrid in die zweite Runde eingezogen. Die 33 Jahre alte Kielerin bezwang zum Auftakt die Weltranglisten-21. und French-Open-Finalistin von 2019 Marketa Vondrousova (Tschechien) nach einer starken Vorstellung mit 7:6 (7:5), 6:1.

In der Runde der letzten 32 trifft die dreimalige Grand-Slam-Siegerin auf die Gewinnerin des tschechischen Duells zwischen der an Position neun gesetzten Petra Kvitova und Marie Bouzkova.

Kerber gab gleich ihr erstes Aufschlagspiel ab, entschied Satz eins dann aber nervenstark im Tiebreak für sich. In Durchgang nahm die Nummer 26 der Welt ihrer Gegnerin zwei Aufschläge ab und brachte die Führung letztendlich souverän ins Ziel.

Die mit knapp 2,5 Millionen Euro dotierte Veranstaltung in der spanischen Hauptstadt ist das zweite Sandplatzturnier des Jahres für Kerber. Beim Auftakt in Stuttgart war Kerber in der zweiten Runde an der Ukrainerin Jelina Switolina gescheitert.