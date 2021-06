Die Schweizerin Belinda Bencic spielt beim Rasenturnier in Berlin am Sonntag um ihren fünften Titel auf der WTA-Tour.

Die Weltranglistenzwölfte, die zum Auftakt die Dortmundern Jule Niemeier geschlagen hatte, setzte sich im Halbfinale gegen Alize Cornet aus Frankreich 7:5, 6:4 durch. Im Endspiel trifft sie entweder auf Wiktoria Asarenka (Belarus) oder Ljudmila Samsonowa (Russland).

Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber war als letzte Deutsche beim Comeback des Turniers am Hundekehlesee im Achtelfinale gegen Asarenka ausgeschieden. Sie setzt beim Turnier in Bad Homburg, das sie mitorganisiert und das am Sonntag beginnt, ihre Vorbereitung auf Wimbledon (ab 28. Juni) fort.